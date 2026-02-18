元チームメートのT-岡田氏が激励に訪れる

ドジャースのキャンプ地で実現した再会が話題となっている。アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングに16日（日本時間17日）、オリックスOBのT-岡田氏が訪問。元チームメートである山本由伸投手と談笑する姿が見られた。仲睦まじい様子に、ファンからは「由伸くん嬉しそう」「羨ましすぎる」と注目が集まっている。

グラウンドに現れたのは、昨季限りで現役を引退し、現在はオリックスの球団アンバサダーを務めるT-岡田氏だった。練習の合間を縫って山本の元を訪れると、2人は笑顔で言葉を交わした。山本にとっても、かつて共に戦った頼れる先輩の訪問は嬉しい時間だったようで、リラックスした表情で談笑を楽しんだ。白い歯を見せて笑い合う姿からは、変わらぬ絆の深さがうかがえた。

T-岡田氏は、山本がオリックスに入団してからメジャー挑戦するまでの間、チームメートとして苦楽を共にし、リーグ3連覇にも貢献した間柄だ。2024年のポストシーズンでも、T-岡田氏は元同僚の安達了一氏や小田裕也氏らと共にドジャースタジアムを訪れて声援を送るなど、海を渡って活躍する後輩を気にかけ続けている。今回もキャンプ地まで足を運び、激励した形だ。

Full-Countの公式X(旧ツイッター)などでこの様子が公開されると、ファンも歓喜。「由伸くん大好きなTさんに会えて嬉しそう」「ふたりともにこにこ」「T-岡田と由伸の再会とか羨ましすぎんだろ」といったコメントが寄せられた。厳しいトレーニングが続くキャンプの中で、信頼する先輩との時間は山本にとっても心温まるひと時となったようだ。