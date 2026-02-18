１８日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）で初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、初出場の千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位につけたことを速報で伝えた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、ＳＰに使われた曲に注目し、「選曲が気になって…。坂本さんは『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』という曲で、最後の五輪でしょ？そういう思いなのかな。曲の選び方も考えてらっしゃるのかなと」と指摘。「好きな曲なんですが、そういうのを考えながら見ると一層感慨深いなというか」と話すと、ＭＣの羽鳥慎一アナウンサーも「グッときますね」と同意した。

さらに玉川氏は「あと、中井亜美さんの曲、何だろうと思って調べたら、イタリア映画の曲で、その主人公というか子役がこういう（中井が着ていた衣装のような）格好をしてるんですよ。彼女のイメージに合っていたっていうことで選んでるのかなと思って。みなさん、いかに見せるか、いかに感じさせるかで」と熱く語った。