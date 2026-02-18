PyunA.発ランジェリーが甘く進化♡新作ショーツ解禁

SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.が手がけるランジェリーブランド「Enfel」から、バレンタイン気分を高めてくれる新作ショーツセットが登場。2026年2月3日(火)19時より公式オンラインストアにて販売スタートします。甘さと色気をミックスした、ときめきの一枚に注目です♡

Enfelの世界観にときめく

Enfel（エンフェル）は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせた造語。

あざと可愛いとセクシーでスタイリッシュという真逆の魅力を一つに閉じ込め、自分の“好き”や“まだ知らない自分”と出会えるランジェリーを提案しています。

今回の新作も、その二面性を楽しめるデザインが魅力です。

Cath Kidston×ミモザ♡春を彩る限定コレクション

選べる2つのラブリーデザイン

ロゴ刺繍デザイン



淡いピンク地にシルバーラメ刺繍の「Enfel」ロゴが映える一枚。サイドやバックにはフリルをあしらい、プティリボンでほんのり甘さをプラス。洗練された中に可愛らしさが漂います。

ハート柄デザイン



全面にハートが舞うポップなデザイン。ハート部分はフロッキー素材で立体感とやわらかな印象を演出しています。履き口と足口のフリルがあどけなさを添えつつ、バックは透け感のある仕上がりで、甘さの中にさりげない色気を感じさせます♪

ショーツ2枚セット（ロゴ刺繍/ハート柄）



価格:3,300円(税込)

カラー:ピンク(サイズ:Sサイズ(ヒップ:82-90cm)、Mサイズ(ヒップ:87-95cm)、Lサイズ(ヒップ:92-100cm))

バレンタインをもっと特別に

ポップなハートとフリルの愛らしさに、さりげないセクシーさを忍ばせた今回の新作。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

ときめきと自信をくれるランジェリーで、今年のバレンタインをもっと特別な時間にしてみてはいかがでしょうか♡