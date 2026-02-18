中道改革連合が衆院選で惨敗したことを受け、参院に残る立憲民主、公明両党が当面、合流を見送ることが固まった。

衆院選の落選者も離党する意向を相次いで表明しており、中道改革は遠心力が強まっている。

「組織がどうなるかということは協議していない。３党が連携していくために何をすべきかが今日の主題だ」

中道改革の小川代表は１７日、国会内で立民の水岡代表、公明の竹谷代表との会談後、記者団にこう強調し、合流は議題にすら上らなかったことを明かした。

合流を当面見送るのは、立民に慎重意見が根強いためだ。立民内からは「衆院選で大敗しており、このままの体制で参院選を戦うのは厳しい」（幹部）との声が上がる。立民は１７日、選挙対策委員長兼組織委員長に森本真治参院議員を充てる人事を決めるなど、衆院議員が抜けたポストの穴埋め作業を進めている。

特別国会では、法案や憲法改正論議などで３党が足並みをそろえられるかどうかが問われる。政府内では「安全保障政策では食い違いが生じるのではないか」との見方もある。

中道改革にとって落選者への対応も喫緊の課題だ。栃木２区で落選した福田昭夫・前衆院議員は１６日、宇都宮市で記者団に「こんなでたらめな選挙は許せない」と述べ、離党を表明した。同４区で落選した藤岡隆雄・前衆院議員も離党する意向を明らかにした。今後も離党希望者が増える可能性が高い。

野党間の協力が進むかどうかも焦点となる。小川氏は１７日、連合の芳野友子会長との会談で、国民民主党の玉木代表との連携に向け、「丁寧に謙虚に真摯（しんし）に連携のお願いに頭を下げる努力をしたい」と伝えた。ただ、玉木氏は、過去に共産党と連携した小川氏と距離を取っており、国民民主内では「空回りに終わるのではないか」（幹部）との声が出ている。