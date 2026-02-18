なかなか痩せない原因は「小麦」かも？ 腸内環境を荒らすグルテンの正体とセルフチェック方法【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】栄養バランスが崩れるのに糖質を減らそうと白米を我慢する

かつてブームになった低GIダイエットをご存じですか。血糖値を急激に上げない低GIの食品を選んで食べるダイエットです。

食後血糖値の上昇を示す「GI（グリセミック・インデックス）値」という数値があり、70以上のものを高GI食品と呼びます。それより低い、低GI食品を見極めるには「色がついている」という目安があります。白いご飯より玄米、うどんよりそば、白い食パンより全粒粉の製品やライ麦パンなど。色がついているものを選ぶと太りにくいため、参考にするとよいでしょう。

もうひとつ、気にかけたいのはグルテン。グルテンは小麦粉に水を加えてこねることでできる成分のことです。粘りや弾力をもたらし、食べ物をおいしくするという効果があります。

ですが残念なことに、グルテンが体質的に合わない人がいます。グルテンが腸内環境を荒らしてしまうからです。

なかなか痩せられなかったり、慢性的な肌荒れ、便秘や下痢が多い場合は、一度グルテンの影響を考えて小麦製品を減らし、その後の変化を検証するのもよさそうです。

痩せない原因は「小麦」かも

ダイエットを始めたのに、なかなか効果が出ない場合は、小麦に含まれているグルテンが体質に合っていない可能性があります。以下のチェック項目がひとつでも当てはまる人は、確認してみましょう。

まとめ

高ＧＩ食品に注意して白米を食べなくても、痩せない原因が 「小麦」 であることも。

