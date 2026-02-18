「一滴も飲まない」より長生き？ 死亡リスクを下げるお酒の適正量と血管への驚くべき効果とは？【図解 血管・血液の話】

少しの飲酒は血管にいい影響が

まったくお酒を飲まない人より少量飲む人のほうが、死亡リスクが下がることがわかっています。その理由の１つは、アルコールに血管を拡張させる働きがあることです。ちょうどお風呂に入ったときのように新陳代謝がよくなります。とはいっても、その効果があるのはアルコール摂取量が１日20gまで。その量を超えると死亡リスクはぐんぐん上昇します。つまり飲酒は、節度を守れば血管にいい影響があるといえます。

血管にやさしいお酒の飲み方

健康成分を含むお酒を選ぶ 血栓を溶かす「ウロキナーゼ」を含む芋焼酎や、抗酸化力のある「ポリフェノール」を含む赤ワインなどがおすすめ。 アルコール量は1日20ｇ お酒は含まれるアルコール量が20ｇまでなら毎日飲んでも大丈夫。むしろ血管にもよい効果が。方程式があるので換算してみましょう。 飲んだ量（mL）×（アルコール度数÷100）×0.8 ＝ アルコール量

同量の水を飲む アルコールは分解される過程で水分が消費されるので脱水状態になりがち。お酒と同量の水を補給しながら飲むと健康的です。 おつまみはたんぱく質を 糖質はアルコールと一緒だと余計に吸収されやすいので要注意。おつまみにはアルコール代謝を助けるたんぱく質が豊富な料理を選ぶこと。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳