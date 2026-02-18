１８日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）では、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで、決勝でオランダに敗れた日本女子が３位決定戦で米国に勝利し、銅メダルを獲得。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し、計１０個（金２、銀４、銅４）となったことを伝えた。

現地からテレビ中継の解説をつとめた、高木美帆の姉でスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さん、スタジオでは冬季五輪３大会出場でソチ五輪団体追い抜き４位の押切美沙紀さんが出演した。

菜那さんは銅メダルについて「やっぱり準決勝のオランダとの戦い。あそこの０・１秒の差で負けてしまったというところは、どの選手も悔しかったという言葉をそろえていたので、決勝に進みたかったと思うんですが、しっかり気持ちを切り替えて銅メダルを獲得したのは素晴らしいレースだったと思います」とコメント。

押切さんからレース前の円陣などについて現地での様子について問われると「円陣っていいですよね。スピードスケートって個人種目なので、団体種目のチームパシュートだけなんですよね。ヨハン・コーチのすごさだったりいろんなものがあそこに詰まっていて、最後に背中を押してくれるので、最後にひとつになる瞬間だと思います」と答えた。