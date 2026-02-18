「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。ほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマークし、首位発進を決めた。２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進。五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が７４・００点で日本勢表彰台独占も夢ではない中、早朝の日本がフィギュア女子勢の躍進に沸いた。

競技後に日本スケート連盟が舞台裏の様子を公開。この日はスタンドでペア金メダルの木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが応援に駆けつけた。演技終了後に坂本、三浦が見つめる中で「どういう感じで応援していたかを再現している木原龍一選手」と紹介。目をつむりながら右拳を振り上げる様子を、三浦と坂本が口を両手で押さえながら見つめるほっこり風景だ。

同連盟は「２人から黄金のバトンを受け取り、今日は全日本選手権よりは緊張しないで、後半は楽しく演技ができた坂本花織選手でした！」と伝えた。実際に坂本も「一番はやっぱり“りくりゅう”の金メダルをみて、それが一番大きな刺激で。もちろん不安とか恐怖っていうのはすごく感じていたんですけど、諦めずにやれば、男子の２人とかりくりゅうみたいにメダルが取れると証明してくれた。諦めずにやるしかないと思って演技しました」と明かしていた。

そして終了後には「今日はゆっくり寝ます」とりくりゅうペアが体育座りしている写真も公開。ファンも「ほんといい雰囲気！史上最高の心理的安全性の高いチーム！！」「チーム内でリラックスムードを作れてていいですね 気持ちを分かち合える最高の仲間」「過去一番癒やされましたｗｗｗ」「裏のやり取りが面白すぎる コントだもんな」とコメントを書き込んでいた。