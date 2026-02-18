１８日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１６７円高の５万６７３４円と反発して始まった。その後上げ幅は一時４００円超に拡大した。



連休明け１７日の米株式市場で主要株価３指数はそろって小幅に上昇。ＮＹダウは一時３００ドルを超す下落となった後に持ち直した。ソフトウェア関連株への売りが続くなかで、中東情勢を巡る過度な悲観が和らぎ、主力株に買い戻しが入った。国内ではきょう、特別国会が召集され、第２次高市政権が発足する予定だ。高市政権が経済を重視した政策を推進するとの期待感が改めて広がるなか、日経平均先物は夜間取引で５万７０００円台に戻した。これらを背景に東京市場では主力株は総じて買い優勢となっている。



