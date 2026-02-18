「レビー小体型認知症」の治療は他の認知症と何が違う？注意が必要な薬についても医師が解説

レビー小体型認知症の治療には、他の認知症とは異なる配慮が必要です。薬剤の選択や投与量、副作用の監視など、慎重な管理が求められます。特に抗精神病薬への過敏性など、レビー小体型認知症特有のリスクを理解しておくことで、安全な治療を受けることができます。

監修医師：

鮫島 哲朗（医師）

レビー小体型認知症の治療における注意点

脳神経外科東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【経歴】平成2年3月宮崎医科大学（現宮崎大学）卒業平成2年6月宮崎医科大学（現宮崎大学）脳神経外科入局平成3年4月九州大学救急部研修（厚生省研修プログラム）平成14年4月Duke University Medical Center, USAUniversity of Torino , Italy平成22年2月NTT東日本関東病院脳神経外科主任医長平成25年4月浜松医科大学脳神経外科准教授令和6年10月東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【専門・資格】脳腫瘍頭蓋底腫瘍困難な脳外科手術等医学博士日本脳神経外科学会 専門医・指導医日本脳卒中学会 専門医

レビー小体型認知症の治療には、他の認知症とは異なる配慮が必要です。薬剤の選択や投与量、副作用の監視など、慎重な管理が求められます。

抗精神病薬の使用リスク

レビー小体型認知症の方は、抗精神病薬に対して過敏に反応することが知られています。通常の用量でも、筋肉のこわばりや動作の鈍化、意識レベルの低下といった重篤な副作用が生じることがあります。場合によっては、命に関わる悪性症候群を引き起こす危険性もあります。抗精神病薬の使用は、他の治療法が効果を示さない場合の最終手段と考えるべきです。

このため、幻視や妄想の治療には、まず環境調整や非薬物療法を試みることが推奨されます。どうしても薬物が必要な場合は、非定型抗精神病薬を極めて少量から開始し、症状と副作用のバランスを慎重に見極めます。家族も副作用の兆候を知っておき、異変があればすぐに医師に連絡することが大切です。患者さんの状態を日々観察し、記録することで、医師との情報共有がスムーズになります。

また、睡眠薬や抗不安薬も、過鎮静や転倒のリスクを高めることがあるため、使用には注意が必要です。睡眠障害に対しては、まず生活リズムの調整や環境整備を試み、それでも改善しない場合に限り、慎重に薬物を使用します。

複数の専門家との連携

レビー小体型認知症は、認知機能、運動機能、自律神経、精神症状と多様な症状が現れるため、複数の専門家による包括的なアプローチが望まれます。神経内科医、精神科医、リハビリテーション医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、看護師、介護福祉士など、多職種が協力してケアにあたることで、患者さんの状態に応じた適切な治療とサポートが提供できます。

定期的なカンファレンスや情報共有を通じて、治療方針を調整し、患者さんとご家族の負担を軽減することが可能です。地域の医療機関や介護サービス事業所との連携も重要であり、在宅での生活を支えるためのネットワークを構築することが求められます。多職種連携は、患者さん中心のケアを実現するための重要な仕組みです。

また、患者さんとご家族が治療やケアの方針決定に参加することも大切です。医療者と患者さん・家族がパートナーシップを築き、共に病気に向き合う姿勢が、治療の成功につながります。

まとめ

レビー小体型認知症は、幻視やパーキンソン症状、認知機能の変動といった特徴的な症状を持つ認知症です。初期段階での気づきが遅れやすいものの、早期に診断し適切な治療を開始することで、症状の進行を緩やかにし、生活の質（QOL）を保つことが期待できます。原因や余命についてはまだ解明されていない部分も多いですが、現在も研究が進んでおり、将来的にはより効果的な治療法が開発される可能性があります。症状に気づいたら早めに専門の医療機関を受診し、医師や多職種の専門家と連携しながら、患者さんとご家族が前向きに過ごせる環境を整えていきましょう。

参考文献

厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」