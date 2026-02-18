ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ女子ノーマルヒルで銅メダル、さらに混合団体でも銅メダルを獲得した丸山希選手が競技での裏話を明かしました。

日本チームの強みについて質問された丸山選手は「みんなライバルではあるがお互いのジャンプを褒め合う。他人のジャンプを下で待っていたり応援したりする姿勢が強みなのではないか」と語ります。

メダルを獲得した個人のノーマルヒルでもそういった場面があったと明かした丸山選手。「2本目を飛んだときに下で伊藤(有希)選手と郄梨(沙羅)選手がガッツポーズして待っていてくれた姿を見て、『あっ、メダルとれたんだ』と確信した」と仲間の存在に感謝します。

混合団体ではチームの1番手を務めましたが、「1番手はいつもと上がるタイミングも違うので苦手なことが多い」と告白。それでも「任されたときに不安もあったが、日本チームの一員として飛ぶことができたのでよかった」と言います。

またチームの雰囲気も丸山選手を勇気づけたようで、「私が1番手で控え室を出るときに、男子チームも含めみんなに『いってらっしゃい』と“グータッチ”してもらい出発した。そこで『やるぞ！』という気持ちになれてジャンプ台のスタートに立てた」と、ジャンプ前の様子を説明します。

「ミックスは女子のスタッフだけでなく男子のスタッフも会場に来て日本チームが総動員なので、より気合が引き締まる時間になった」と、銅メダル獲得の舞台裏を明かしました。