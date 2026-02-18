¥í¥Ã¥Æ¡¦µÜºêÎµÀ®¡ÖÂÇ¤Æ¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×2ÀïÏ¢Â³Å¬»þÂÇ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÜºêÎµÀ®¤¬17Æü¡¢µð¿Í¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç2»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø9ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µÜºê¤Ï¡¢¾¾Àî¸×À¸¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ª°ì»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢µð¿Í¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤È¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÅö¤¿¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¡£È½ÃÇ¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¾¾Àî¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡µÜºê¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿14Æü¤ÎDeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¡¢2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÂÐ±þ
¡¡µÜºê¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â150¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì·³¤ÈÆó·³¤ÇÆ±¤¸150¤Ç¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÂ®¤¤µå¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤Â®¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò°ìÈ¯¤ÇÂª¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È°ì·³Åê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¡£
¡¡°ìÅß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÅÔ¾ë°ì·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤¬ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿²¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿²¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º¸Éª¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°¤Ïµ°Æ»Åª¤Ë¤Ï´Ë¤¤¥Ü¡¼¥ë¡¢ÊÑ²½µå¤¬ÆÀ°Õ¤Êµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¡£Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º¸Éª¤òÆþ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤¯¼è¤Ã¤¿¤ê»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼ÂÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿¦¤Î¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Îý½¬»î¹ç2»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ç¡¼¥È¡£ÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËµÜºê¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï³«Ëë°ì·³¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì·³¤Ç´°Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ºòµ¨¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ