じゃらじゃら感が可愛いー！！【3COINS】ミラー付き♡「新作スマホストラップ」

平成レトロブームをきっかけに注目が集まっている、キーホルダーのじゃら付け。バッグやスマホに大きめのキーホルダーやバッグチャームを付ける人が増えているようです。【3COINS（スリーコインズ）】では、大人も“じゃらじゃら感”を楽しめそうな「新作スマホストラップ」が登場。ミラーも付いているので、可愛いだけじゃなく、便利にも使えそう。ぜひチェックしてみてください。

手持ちのスマホを可愛くボリュームアップ

オールホワイトが可愛い「ミラー付きキーホルダースマホストラップ」。キーリングには、英文字アクセサリーとハート型ミラー、そしてスマホケースに挟めるパーツが付いています。手持ちのスマホケースに挟み込めば、キーホルダーを付けられないタイプのスマホケースでも利用可能。キーリングにさらに手持ちのキーホルダーを加えて、ボリュームアップさせても可愛く使えそうです。

チェック柄とお花モチーフで春らしく

ハート型ミラーとのデザイン違いになる、こちらの「ミラー付きキーホルダースマホストラップ」では、ミラーの形がニュアンス型に。また、付属のアクセサリーもお花モチーフになり、デザインも色合いも春らしさが感じられます。パステルカラーの淡い色合いながら、じゃらっとした存在感は抜群。スマホを持ったときの手元が明るく華やかな印象になりそうです。

程よいボリューム感でじゃら付けを楽しめる【3COINS】の「新作スマホストラップ」。身だしなみを整えるときに役立つミラー付きのため、可愛さだけでなく実用性も文句ナシで活躍してくれるアイテムになるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる