年末年始に開催したGIGAZINE冬のプレゼント企画で、多くの人から寄付をいただきありがとうございました！親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。

金銭的支援その1（1回きりの寄付）

金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）

また、Amazonほしいものリスト経由でのインスタントコーヒーや紅茶、洗剤といった物的支援にも非常に助けられており、特に編集部備品を管理するコンテナ台車やレビュー時に使える赤外線カメラモジュールなども今後の記事作成にめちゃくちゃ役立ちます。本当にありがとうございます！

GIGAZINE編集部ほしい物リスト

さらにプレゼント応募時に回答してもらったアンケート結果については、以下にまとめ済み。5000人以上に回答してもらった生のデータで、なかなか興味深い内容となっています。アンケート結果記事は毎週掲載予定なので、お楽しみに。

GIGAZINE読者は一体どんなAIを使っているのか？アンケート調査してみた - GIGAZINE



オンライン講座や学習サービスを使ったことはある？プログラミングはする？GIGAZINE読者にアンケートで聞いてみた - GIGAZINE



みんなはAmazonで何をチェックしてる？GIGAZINE読者が普段Amazonで何を検索してるのか調査してみた - GIGAZINE



GIGAZINE読者のネット接続方法は無線？有線？Wi-Fiルーターの不満点も聞いてみた - GIGAZINE



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。

◆2026年1月

アクセスリクエスト数：1億6320万

ページビュー：5265万(210万増)

ユニークユーザー数：1845万(41万増)

転送量：13.820TB

※Cloudflareによる計測結果です。

転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約11.799TB。HTML、RSSなどが約2.021TB。

また、2026年1月に作成した記事数は565本。

次に、2026年1月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。

1位：パーキンソン病をアメリカの農家数千人が患っており、致死性の農薬「パラコート」が原因だとして裁判が山ほど起こされている



2位：テスラと韓国電池メーカーが交わした4600億円の大型契約が120万円に減額される異常事態



3位：NVIDIAが海賊版サイト「Anna's Archive」から500TBのデータ提供を受ける約束をしていたことが判明



4位：730光年彼方に「既存の物理学では説明できない星」が観測されたという報告



5位：AI同士で「裏切り必須のゲーム」をプレイさせてわかった最もうそをつくのがうまいAIとは？



6位：特定の農薬がパーキンソン病リスクを2.5倍以上も高める可能性があるとの研究結果



7位：1900倍の重力を発生させて「時空圧縮」を可能にする超重力装置が中国で稼働準備中



8位：LED照明は赤外線不足で健康に悪影響を及ぼす可能性がある



9位：PlayStation 2のゲームをPCで動作できるように再コンパイルするプロジェクト「PS2Recomp」とは？



10位：ついにChatGPTで「GPT-4o」や「GPT-4.1」が使用不能に



というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。

1位：Chrome：63.21％（1.93％pt増）

2位：Safari：19.58％（0.55％pt増）

3位：Edge：6.52％（0.14％pt増）

4位：Firefox：4.61％（0.07％pt増）

5位：Safari (in-app)：3.21％（2.75％pt減）

6位：Android Webview：1.89％（0.01％pt減）

7位：Opera：0.50％（0.03％pt増）

8位：Samsung Internet：0.21％（増減無し）

9位：Mozilla Compatible Agent：0.12％（0.02％pt増）

10位：(not set)：0.07％（0.02％pt増）

次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。

1位：X（前月2位）

2位：Google ニュース（前月1位）

3位：はてなブックマーク（前月3位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：Facebook（前月5位）

6位：Bluesky（前月7位）

7位：DuckDuckGo（前月6位）

9位：livedoorブログ（前月10位）

8位：MSN（前月8位）

10位：ChatGPT（前月9位）

次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。

1位：GIGAZINE

2位：AI

3位：プレゼント

4位：yt-dlp

5位：ゴム

6位：アニメ

7位：宇宙

8位：寄付

9位：白人 黒人 アジア

10位：linux

取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。

また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。

それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。

