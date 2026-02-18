ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールで今キャンプ初のライブBPに登板。打者4人に18球を投げ、1安打2奪三振だった。球を受けたダルトン・ラッシング捕手（24）は好感触を口にした。

大谷は1人目のシアニにいきなり中前打を浴びたものの、T・ヘルナンデスを遊ゴロ、パヘスとタッカーから連続三振を奪った。最速は98マイル（約157・7キロ）を計測した。

大谷の球を受けたラッシングは「最初の数人は、少し感覚を確かめながら投げている感じだった。ライブで投げるリズムを取り戻しているところだったと思う」と最初は手探りだったとしながらも「でも最後の2人の打者に対して見せた内容を見ると、今後に向けて非常に良い兆しだと思う」と称賛。「球自体も本当に良かったし、すべての球種をしっかりコントロールできていた。狙った空振りも取れていたし、非常に良い内容だった」と初のライブBPとしては、内容が良かったと振り返った。

この日のプランは「今日の仕事をしっかりこなす」だったそうで「すべての球種を投げること。どんなミスが出るか、何が良いのかを把握すること」が目的だったと説明。「とにかく全部の球を投げて、できるだけ多く混ぜながら確認するという感じだった」と話した。

大谷の昨季との違いについて尋ねられると「大きく違うとは言わないが、よりクリーンになっていると思う」と言及。「フォームがよりスムーズだし、今年はマウンドを下る動きが以前より良くなっている」と指摘し「トミー・ジョン手術後の最初の年はある程度制限があったと思うが、今は体が回復してリフレッシュされている。以前のような動きに戻ってきている」と印象を口にした。

「クリーンになった」というのは「両方だと思う」と身体面、技術面ともだといい「自分の球がどう動くか、どこに外れるか、強みがどこかという理解がより深まっている。見た目も本当に良かった」と語った。

大谷は昨季、シーズン途中に投手復帰したが、今季は開幕からフルシーズン、二刀流として出場する見通しで「本当に制限がない。打者としても投手としても、求められたことは何でもできる選手だ」とラッシング。「あとはシーズンを通してそれをどれだけ多くやれるかだけ。今年はこれまでにないことをやろうとしている。サイ・ヤング賞を狙っていると思う。実際、そう感じるよ」と飽くなき向上心に舌を巻く。

続けて「彼は“最高”でありたいし、実際に最高の選手だからだ。クラブハウスでも彼の仕事への姿勢が基準になっている。すでにあれだけの選手なのに、さらに良くなろうとしている。あの才能で、あれだけ努力する選手はなかなかいない」と大谷の野球への取り組みに脱帽だった。