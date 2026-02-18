外で飼い主さんを健気に待っているワンコの姿は、まるでぬいぐるみのようで…？投稿は記事執筆時点で99万3000回再生を突破し、「可愛い座り方」「ぬいぐるみ散歩させてるのかと思ったｗ」といった声が寄せられています。

飼い主さんを健気に待つワンコ

TikTokアカウント「neru.u_u.zz」に投稿されたのは、キャバリア×ビションフリーゼのMIX犬「でんでん」君の愛くるしい姿です。ご家族の足元にちょこんと座って、道路の向こう側にいる飼い主さんをじっと見つめているでんでん君。どうやら飼い主さんがそばに来るのを健気に待っているところのよう。

ぬいぐるみのような座り方が可愛すぎる！

その健気な態度だけでもキュンとしますが、注目すべきはでんでん君の体勢。なんと後ろ足を前に投げ出して、その間に揃えた前足を置くという、ぬいぐるみのような座り方をしていたのです！

愛らしいお顔や体のモフモフ感も相まって、じっとしていればぬいぐるみにしか見えないでんでん君。途中でパッと横を向いた瞬間に、「ぬいぐるみかと思ったら動いた！」「ギャー！？って声出た…」と衝撃を受けた方も少なくなかったようですよ。

他にもこの投稿には「可愛すぎだろ！」「たまらん」「テディベアの座り方！」「ダッフィーフレンズのクッキーアンすぎん！？」といったコメントが寄せられ、でんでん君の尊い姿にメロメロになってしまう人が続出することとなりました。

寝起きはおじいちゃん化！？

普段のでんでん君はぬいぐるみのようなお顔をしていますが、朝が弱いため寝起きはお目目がショボショボして、まるでおじいちゃんのようなお顔になってしまうのだとか。まだパピーなのに朝だけは老け顔になってしまうところも、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

これからもでんでん君はその愛らしい姿で、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

でんでん君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「neru.u_u.zz」をチェックしてくださいね。

