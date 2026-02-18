おとなしい赤ちゃん犬を飼ったつもりが、お迎え後に意外な本性をあらわして…？第一印象とのギャップに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で32万4000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「うちの子と同じ笑」といった声が寄せられています。

【動画：お店の裏でお昼寝していた『子犬』を飼った結果→おとなしいかなと思ったら…『まさかのギャップ』】

おとなしい赤ちゃん犬との出会い

TikTokアカウント「uni_inu324」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの赤ちゃん「うに」くんが飼い主さんと出会った時の様子と、お家に迎えられた後の様子です。飼い主さんがペットショップを訪れた時、うにくんはお店の裏でお昼寝をしていたそう。

店員さんにうにくんを連れてきてもらってお膝に乗せてみたところ、飼い主さんに身を委ねてウトウトしたり穏やかな表情でくつろいでいたり、とても落ち着いていてお利口さんだったとか。飼い主さんは「おとなしくて可愛い！」とすっかりメロメロになり、家族に迎えることを決めたそうです。

お迎え後に態度が豹変！

ところがお迎え後に、うにくんの態度は豹変！部屋中を走り回ったり吠えたりして、怪獣のように大暴れするようになったというのです。おもちゃで遊ぶ時に全力を出しすぎてすごいお顔になっていることや、お腹と白目を見せるという大胆すぎる寝方をしていることも。

おそらく出会った時のうにくんがおとなしかったのは猫をかぶっていただけ、もしくはお昼寝中に呼び出されて寝ぼけていただけで、本来は元気いっぱいでやんちゃな子だったのでしょう。

ギャップも愛おしい

飼い主さんはうにくんの本性を知って驚いたようですが、「大人しい時も怪獣の時もどっちも可愛い！」と第一印象とのギャップも愛おしく感じて、相変わらずメロメロになっているそうですよ。これからもうにくんには自分らしく、のびのびと成長していってほしいですね。

この投稿には「可愛い怪獣さん」「爆笑しましたw」「でもとっても幸せそう！」「犬でも猫被るんですね」「うちの子も家に連れて行った瞬間から豹変しましたｗ」といったコメントが寄せられています。

うにくんのやんちゃで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「uni_inu324」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uni_inu324」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

