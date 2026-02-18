ダイソーさんこういうのが欲しかったよ！「着脱が面倒だった…」フックタイプの便利ハンガー

今回ご紹介するのは、ダイソーの『フックハンガー』という商品。この手のタイプでダイソーで販売されている従来のものは、フック部分がピンチになっているタイプが多く、跡がついたり、着脱の際に面倒だったりと気になる点がありました。ですが、こちらは掛けるだけのフックタイプ！小物を効率よく収納できて便利ですよ。

商品情報

商品名：フックハンガー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：21cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480644295

フックがたくさん付いているハンガーがあると、小物をさっと掛けておけて便利ですよね。先日、ダイソーでも見つけたのでご紹介します。

それが、こちらの『フックハンガー』という商品です。こういうのが欲しかった！という、理想が詰まったフック付きハンガーです。

価格は220円（税込）。プラス100円にはなりますが、試しに購入してみました。

1つのハンガーに、フックが6個付いています。

小物をたっぷり掛けられるので、効率の良い収納が叶います！

保護キャップも付いているので、小物が落下しにくく、手元を傷つける心配もありません。

フックタイプだから絡まりにくく使い心地が良い！

この手のタイプでダイソーで販売されている従来のものは、フック部分がピンチになっているタイプです。

ピンチ跡が小物についたり、着脱が手間だったり…便利な反面気になる点もありました。

ですが、こちらはピンチのように揺れないので、絡まりにくいのがGOOD。使い心地が良いですよ！

フックに引っ掛けるだけで、簡単に整理整頓できるのがとても良いです。アクセサリーやベルト、小物などの収納に活躍します。

ハンガーフック自体はポールなどに掛けておけるので、身支度の際の流れで小物を楽に取り出せます。

ステンレス製で頑丈なので、長く愛用できる点もお気に入りです！

今回はダイソーの『フックハンガー』をご紹介しました。

見た目がスッキリしていて、どんなテイストのお部屋でも馴染みやすいのもポイント。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。