地味だけど使い勝手はばっちり！機能的な100均詰め替え容器
商品情報
商品名：クリームケース（5mL、2個）
価格：￥110（税込）
内容量：2個入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480602172
1回分だけ持ち出したい日にちょうどいい！ダイソーの『クリームケース』
旅行やジムへ行くとき、愛用コスメのボトルごと持っていくほどではないけれど、ないのは困る…そんな場面で便利な詰め替え容器をご紹介します。
今回ご紹介するのは、ダイソーの『クリームケース（5mL、2個）』。
指先に収まる小さなケースで、コスメ1回分だけを持ち運びたいときにちょうどいいアイテムです。
クリアなスクエア型で、見た目はアイスキューブのよう。清潔感のあるデザインも魅力です。
2個入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に並んでいました。
四角いフタが開けやすい！ネイルをしていても開け閉めが簡単！
容量は約5mL。透明なので中身がひと目で分かるのが便利。
少量向けなので、ポンプ式のクリームをそのまま1プッシュ入れると溢れてしまうことも。詰め替えは様子を見ながら進めたいところです。
フタは四角く、指をかけやすい形状。ネイルをしていても扱いやすく、急いでいる場面でもさっと開閉できます。
小ぶりだからポーチに忍ばせやすい！自宅での保管も紛失しにくい設計！
小さめポーチにもすっと収まるサイズ感で、荷物の邪魔になりません。コスメを必要な分だけ持ち出したいときにぴったりです。
ゆるめのテクスチャの保湿クリームを入れても、フタまわりから漏れることはなく、これなら安心して持ち運べそうだと感じました。
今回は、ダイソーの『クリームケース（5mL、2個）』をご紹介しました。
見た目は地味ですが、詰め替える→持ち運ぶ→使い切る、という一連の動作がスムーズ。
四角い形なので、机の上に置いても転がりにくく、紛失しにくい設計も助かります。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。