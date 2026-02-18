地味だけど使い勝手はばっちり！機能的な100均詰め替え容器

旅行やジムへ行くとき、お気に入りのコスメを少しだけ分けて持っていきたい…そんなときに便利な詰め替え容器がダイソーにありました！中身が見えるデザインで、量は最小限。ネイルをしていても開け閉めしやすい形状も便利です。必要な分だけをコンパクトに持ち運べるアイテムをお探しの方は要チェックですよ！

商品情報

商品名：クリームケース（5mL、2個）

価格：￥110（税込）

内容量：2個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480602172

1回分だけ持ち出したい日にちょうどいい！ダイソーの『クリームケース』

旅行やジムへ行くとき、愛用コスメのボトルごと持っていくほどではないけれど、ないのは困る…そんな場面で便利な詰め替え容器をご紹介します。

今回ご紹介するのは、ダイソーの『クリームケース（5mL、2個）』。

指先に収まる小さなケースで、コスメ1回分だけを持ち運びたいときにちょうどいいアイテムです。

クリアなスクエア型で、見た目はアイスキューブのよう。清潔感のあるデザインも魅力です。

2個入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に並んでいました。

四角いフタが開けやすい！ネイルをしていても開け閉めが簡単！

容量は約5mL。透明なので中身がひと目で分かるのが便利。

少量向けなので、ポンプ式のクリームをそのまま1プッシュ入れると溢れてしまうことも。詰め替えは様子を見ながら進めたいところです。

フタは四角く、指をかけやすい形状。ネイルをしていても扱いやすく、急いでいる場面でもさっと開閉できます。

小ぶりだからポーチに忍ばせやすい！自宅での保管も紛失しにくい設計！

小さめポーチにもすっと収まるサイズ感で、荷物の邪魔になりません。コスメを必要な分だけ持ち出したいときにぴったりです。

ゆるめのテクスチャの保湿クリームを入れても、フタまわりから漏れることはなく、これなら安心して持ち運べそうだと感じました。

今回は、ダイソーの『クリームケース（5mL、2個）』をご紹介しました。

見た目は地味ですが、詰め替える→持ち運ぶ→使い切る、という一連の動作がスムーズ。

四角い形なので、机の上に置いても転がりにくく、紛失しにくい設計も助かります。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。