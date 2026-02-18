早川みゆき（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン“美脚”ショットを公開した。

「miki's cafe クッキーメインだけど全部美味しい 高菜おにぎりにした」と、東京・新宿御苑のカフェをショーパン姿で訪れたショットをアップ。

ハッシュタグで「レースクイーン」「高身長女子」「レースアンバサダーアワード」「japanesegirls」「美脚トレーニング」「スレンダー」「新宿御苑カフェ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「毎日素敵」「髪型もコーデも素敵で美人で可愛い」「脚が細くて可愛い」「ロングブーツ最高過ぎますよ」「めちゃくちゃかわいい」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。