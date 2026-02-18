ドジャース・大谷翔平投手（３１）が野手組キャンプ初日の１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ初の実戦でのマウンドは、打者４人と対戦して１８球を投げ、投手強襲の中前安打、遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振。最速は９８マイル（約１５８キロ）だった。

投手としても順調に調整している大谷だが、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では登板せずに、打者に専念する。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手復帰したばかり。今季は３年ぶりに開幕から二刀流でフル回転し、ポストシーズンまで含めたシーズンを二刀流でやりきれば自身初となる。様々な負担を考慮して決断。大谷も『納得しています』と話していた。

フリードマン編成本部長は「我々はそのこと（ＷＢＣで登板するか）について彼と膝を突き合わせて話し合った。手術明けであり、１０月まで投げ抜いた昨年のシーズン明けでもある。手術後にあの強度ですぐに復帰すること、そして当然ながら我々は今年１０月までプレーする計画があり、ショウ（翔平）がマウンドでその大きな部分を占めることを考えている。彼が今後（１０年契約の残りの）８年間投げ続けたいという願いと、我々も彼に今後８年間投げてほしいという考えを合わせ、それらすべてに極めて慎重になろうとしている。だから、座って彼と対話して、彼はそれを理解した。彼の中の選手としての部分はそれを好まないものの、彼は理解した。現在の彼の状況について非常に良い話し合いができた」と説明した。

大谷が大会中に投げることを熱望する可能性について問われると、同編成本部長は「私はそうは思わない。侍ジャパンとも話をしたし、ショウヘイとも話した。誰もが理解していると思う」と信頼を口にしていた。