イランのアラグチ外相/Valentin Vlauraud/AFP/Getty Images

（CNN）イランと米国の核協議が17日にスイス・ジュネーブで開かれ、イランのアラグチ外相は「指針となる原則」について合意したと明らかにした。ただ、さらなる取り組みが必要との認識も示した。

間接協議には米国からはウィトコフ中東担当特使と、トランプ米大統領の長女の夫ジャレッド・クシュナー氏が出席した。アラグチ氏は今月オマーンで行われた前回の協議よりも「真剣」なものだったと述べた。また、「前向き」だったと評価しながらも、「すぐに」合意には達しないと警告した。

アラグチ氏は協議後、「この作業を迅速に完了し、それに時間を割くことができると期待している。だが合意文書とりまとめの作業はより詳細かつ困難なものになる」と国営テレビに語った。

アラグチ氏は指針となる原則について合意したものの、合意文書の起草は困難なものになるとの見解を示した。次回の協議の日程は未定であることも明らかにした。

アラグチ氏によると、双方が合意文書の草案を作成し、次回協議までに交換することで合意したという。

アラグチ氏は「必要な作業と継続すべき作業がかなり明確になった。もちろん双方が歩み寄るためにはまだ取り組むべきことがあるが、少なくとも枠組みと進むべき道筋が明確になった」と語った。

米国はイランに対して核開発の放棄や弾道ミサイル開発の制限、米国の同盟国を脅かす代理勢力への支援を控えるよう求めている。今回の協議に先立ち、イランは内容を核開発に絞った場合にのみ協議に応じるとしていた。