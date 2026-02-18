１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、司之介（岡部たかし）がヘブン（トミー・バストウ）の金を盗み、小豆相場にツッコんだクズ過ぎる理由が明らかになり、ネットも震えた。

この日の「ばけばけ」では、ヘブンの金を盗み、さらに借金までして荒金九州男（夙川アトム）という怪しい男に託した司之介が、再び荒金と会う。

司之介は金はどうなったかと催促。荒金は「小豆相場、とんでもなく跳ね上がったばい！」と託された金以上の金を持ってきていた。

札束の山を見た司之介は「違う！」「なして増えるんじゃ！」と意味不明の反応。戸惑う荒金。司之介は「増えたらいけんのんじゃ！金を全て失って大借金を抱えてどん底に落ちる、そげして昔長屋におったときのような、ヒリヒリとした尻に火が付いた張り合いのある暮らしを送ろうと思って託したのに！お主の怪しさを信じて借金までしたのに！」と、金を託した衝撃の理由を告白する。

最後に「借金させちょくれ！尻に火をつけてくれ！」と懇願し、荒金も「無茶苦茶や」と唖然とする。

その後、金に手をつけていたことが家族にばれ、司之介は事情を説明して謝罪する。

何もすることがない熊本での生活。ぼんやりと過ぎてしまう余裕のある生活が司之介の性に合わなかったのか。それにしても、そんな生活を打破するために、借金を作ろうとするとは…。

ネットでも「司之介がちょっと意味不明なことを言ってるのはなんなんだ…」「司之介の動機がおかしすぎましたね」「司之介、借金に追われたくなるほど暇だったの泣いちゃうわよ…」「司之介は増えてどうする！という、こちらも意味わからん状態だけど、一度成功させてから搾り取るのが詐欺師の常套手段ですよ…」「司之介、ギャンブル依存症じゃないか」「司之介はずっと何を言ってるのだろう」など、驚きの声が上がっていた。