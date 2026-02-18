シドニー五輪マラソン女子金メダリストの高橋尚子さんが１８日、ＴＢＳ系で放送されたフィギュア女子ＳＰの中継に出演。スタジオコメンテーターとして日本女子勢の躍動に「朝からビタミン剤のような笑顔をもらいました」と声を弾ませた。

それほど際立った３人の笑顔。衝撃首位発進の中井は五輪デビューながら圧巻の演技を見せ、終了後にはガッツポーズと満面の笑みを見せた。キスアンドクライに向かう際にはぴょんぴょんと飛び跳ね、得点発表直後にはでは「やったー！」「わーい！」と１７歳らしい天真爛漫な様子。両手を突き上げ、キラキラの笑顔が全開だ。「今までの試合で一番楽しかった。全然怖さとかもなく緊張も思ったほどしなくて。本当に楽しみだなと思っていた」という。

さらに重圧がかかる中で迎えた坂本も笑顔を絶やさない演技。「いつも通りの緊張がありながらも滑ってる間すっごい楽しくて。なんでこんなに楽しいんやろってくらい笑ってた」と２位発進を振り返った。最終滑走の千葉も「感謝や幸せだなって感じながら踊ることができた」と言う。

これに高橋尚子さんは「朝から３人のビタミン剤のような笑顔をもらいまして、私も元気になりました」とコメント。フィギュア女子勢の躍進に日本は大きな盛り上がりを見せていた。