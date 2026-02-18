◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が2位で好発進した。

3回転ルッツ、2回転アクセル、フリップ―トーループの連続3回転とジャンプは全て着氷。華麗なスケーティングで、2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。キスアンドクライで77.23点の得点を確認すると納得した表情も浮かべた。

この日は観客席に「りくりゅう」ことペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）も駆けつけて応援。坂本は演技が終わると、りくりゅうら日本勢の方に向かってハートマークをつくって“感謝”の気持ちを表現した。

一方で、今大会は坂本が応援する姿が印象的だ。男子もペアも、日本勢の大逆転劇があったが、そこから坂本自身も力をもらっていたという。

「もう、その目的だけで応援していて、みんなの努力が報われてほしいっていう気持ちで、この目にみんなの演技を焼き付けるぞと思って応援してました」

坂本は「りくりゅう」の大逆転金メダルに「一番大きな刺激になった」と明かした。「もちろん不安とか恐怖は感じていたけど、あきらめずにやれば、男子の2人とかりくりゅうみたいにメダルが獲れるって、みんなが証明してくれた。あきらめずにやるしかないって気持ちできょうのショートをやりきりました」と語り、日本代表のみんなの姿勢に感動し、力を得ていたようだ。

五輪では最後となるフリーは19日（日本時間20日）になる。「今日のことはしっかり反省しつつ、明後日のフリーでも自分の演技ができるように最後の最後まで集中して頑張りたい」と結んだ。