工藤静香、豪華手料理に「アイディアすごい」「もうお店やーん」の声！ 「美味しそうな木村家の食卓」
歌手の工藤静香さんは2月16日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真】工藤静香の豪華手料理
ファンからは「美味しそうな木村家の食卓」「アイディアすごい」「めっちゃヘルシー」「見た目よし味よしだね」「デザートまで！」「お忙しいだろうに、ちゃんと手作り」「もうお店やーん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「お忙しいだろうに、ちゃんと手作り」工藤さんは5枚の写真で手料理を紹介。「鶏の胸肉を薄く開いて切り目を入れて、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！」「フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました！」など説明を添えており、どれもオリジナルのレシピのようです。さらには、抹茶のチーズケーキまで用意。自宅の料理とは思えない豪華さとクオリティーです。
「手際の良さがすごい〜」1日の投稿では、グリル野菜やスープ、自家製パンなどの手料理を公開した工藤さん。ファンからは「手際の良さがすごい〜」「手間も掛かっててホントに感心」「身体に良いものばかりですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
