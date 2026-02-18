日本オリンピック委員会（JOC）が18日までにインスタグラムを更新。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）のオフショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「金メダル獲得翌日、大忙しのりくりゅうペアのオフショット！」と題して動画を投稿した。

五輪史上最大の大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。一夜明けて早朝から取材対応で仮眠する木原。昼食の寿司が完成したため、三浦が起こしにいった。三浦が「お寿司食べる人？」と声をかけると、木原は頷いて起き上がり「眠い…ありがとうございます」と感謝した。

スタッフが「ゆっくり寝られましたか？」と尋ねると、木原は「りくちゃんに起こされました…」とつぶやいた。すると三浦は「お寿司食べなくていいなら寝ててください！」と声をかけると、木原は「食べます！」と返答する仲良しな場面が公開された。

ネットでは「素敵な仲」「起こし方可愛すぎ」「尊い」「起こし方が可愛すぎませんか」「和みます」「りくちゃん起こし方が上手すぎる」「なんか氷の上じゃなくてもなんかええなぁ」などの声が上がった。