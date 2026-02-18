イスラム教徒(ムスリム)が真実として信じる、絶対神「アッラー」を含む六信とは？【世界の宗教】

ムスリムが信じる六信って、いったい何？

アッラー、天使、啓典、預言者、来世、神の予定

イスラム教徒（ムスリム）が真実として信じるのはアッラー、天使、啓典（けいてん）、預言者（よげんしゃ）、来世（らいせ） 、神の予定の六つで、これを「六信（ろくしん）」と呼びます。

イスラム教では、アッラー（神）は唯一絶対にして全知全能、天地万物の創造者、支配者であるとされています。

天使は、神と人間の中間的存在で、神の命令を人間に伝えます。大天使はジブリールとミーカーイール（ミカエル）ですが、このほかにも数多くの天使が存在します。また、悪魔は堕落した天使という考えから、天使の一種に数えられています。

啓典は、『クルアーン』のほか、『旧約聖書』の「モーセ五書」や「詩篇篇」『新約聖書』も含まれます。

預言者には、アダム、ノア、アブラハム、イサク、ヨセフ、モーセ、ヨハネ、イエスなどが含まれます。いずれも、『旧約聖書』や『新約聖書』に登場する人物ですが、ムハンマドは「最後にして最大の預言者」として位置づけられています。

来世とは＊終末後の世界。終末が告げられると、死者は墓から出され、神の前で審判されます。信仰が厚く正しい行ないをした者は天国で平安に暮らせ、信仰をせず悪しき行ないをした者は地獄で永劫（えいごう）の罰を受けるのです。

予定とは、過去・現在・未来において、世界と人間に起こるすべての事柄と行為は、あらかじめ定まっているという天命思想です。

この来世や予定という信仰には、イスラム共同体に所属すれば、救いがより確実になるという教えが込められています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。