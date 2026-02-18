¡Ú¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¡ÛÊÐ¿©¤äÉé¤±¤ë¤È¤¹¤°¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
ÍýÏÀ5¡§¥Áー¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ê¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¤ÈÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¡Ë①
¡ûÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª´¶³Ð²áÉÒ¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Ã£¤ò»Ù¤¨¤ëÇÛÎ¸¤È´Ä¶¤Î»Ù±ç¤¬½ÅÍ× ÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¤È¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡Û¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¡§ÊÐ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ä¤¬ÊÝ°é±à»þÂå¤ËÃ´Åö¤·¤¿¼«ÊÄ¾É¤Î½÷»ù¤Ï¡¢±à¤Îµë¿©¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ì£³Ð¡¢¿¨³Ð¤Î²áÉÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤È¹Í¤¨¡¢ÌµÍý¤»¤º²ÈÄí¤«¤é»ý»²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÇòÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³µë¿©¤ò¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï°Â¿´¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÐ¿©¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤È²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡Û¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¡§¶½Ì£¤ò³è¤«¤¹
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ë´Ø¿´¤¬¶¯¤¤ÃË¤Î»Ò¡£¤³¤Î»Ò¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¿©¤ÙÊª¤òÉ½µ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ömiso soup¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÉÕ¤»¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ï¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼ïÎà¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò³è¤«¤¹¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡Û¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¡§Éé¤±¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò
¡¡¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¤¢¤ë¥²ー¥à¤ÇÉé¤±¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¬¹â¤¸¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁá¤¯¤â¤È¤ËÌá¤¹»Ù±ç¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤òÁá¤¯¤â¤È¤ËÌá¤¹»Ù±ç¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö°Â¿´¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦È¢¤Ë¤½¤Î»Ò¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¾å½ñ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÆ°¤ÎÄ´À°ÎÏ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤êÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¼êÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥Ë¥³¥é¥à
¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡¡¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÅÜ¤ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê´¶¾ð¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤ê¤òÄ´À°¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¡ÊÓÌ³Ð¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡Ê¸ÇÍ´¶³Ð¡Ë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¡ÊÄ°³Ð¡Ë¡¢°»¤ò¤Ê¤á¤ë¡ÊÌ£³Ð¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¤Ê¤Ç¤ë¡Ê¿¨³Ð¡Ë¤Ê¤É¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤´¶³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥í¥Þ¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£´»µÌ·Ï¤Î³èÎÏ¤¬½Ð¤ë¹á¤ê¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â»Ò¤É¤â¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡ÙÃø¡§Æ£¸¶Î¤Èþ