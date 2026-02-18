東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値181.72 高値182.18 安値180.82
183.69 ハイブレイク
182.93 抵抗2
182.33 抵抗1
181.57 ピボット
180.97 支持1
180.21 支持2
179.61 ローブレイク
ポンド円
終値208.02 高値209.50 安値207.24
211.53 ハイブレイク
210.51 抵抗2
209.27 抵抗1
208.25 ピボット
207.01 支持1
205.99 支持2
204.75 ローブレイク
スイス円
終値199.07 高値199.71 安値198.53
200.86 ハイブレイク
200.28 抵抗2
199.68 抵抗1
199.10 ピボット
198.50 支持1
197.92 支持2
197.32 ローブレイク
豪ドル円
終値108.65 高値108.74 安値107.85
109.87 ハイブレイク
109.30 抵抗2
108.98 抵抗1
108.41 ピボット
108.09 支持1
107.52 支持2
107.20 ローブレイク
NZドル円
終値92.75 高値92.77 安値92.13
93.61 ハイブレイク
93.19 抵抗2
92.97 抵抗1
92.55 ピボット
92.33 支持1
91.91 支持2
91.69 ローブレイク
カナダドル円
終値112.47 高値112.75 安値111.91
113.68 ハイブレイク
113.22 抵抗2
112.84 抵抗1
112.38 ピボット
112.00 支持1
111.54 支持2
111.16 ローブレイク
