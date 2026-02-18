東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7086　高値0.7090　安値0.7028

0.7170　ハイブレイク
0.7130　抵抗2
0.7108　抵抗1
0.7068　ピボット
0.7046　支持1
0.7006　支持2
0.6984　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6049　高値0.6051　安値0.6004

0.6112　ハイブレイク
0.6082　抵抗2
0.6065　抵抗1
0.6035　ピボット
0.6018　支持1
0.5988　支持2
0.5971　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3636　高値1.3693　安値1.3633

1.3735　ハイブレイク
1.3714　抵抗2
1.3675　抵抗1
1.3654　ピボット
1.3615　支持1
1.3594　支持2
1.3555　ローブレイク