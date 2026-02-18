東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7086 高値0.7090 安値0.7028
0.7170 ハイブレイク
0.7130 抵抗2
0.7108 抵抗1
0.7068 ピボット
0.7046 支持1
0.7006 支持2
0.6984 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6049 高値0.6051 安値0.6004
0.6112 ハイブレイク
0.6082 抵抗2
0.6065 抵抗1
0.6035 ピボット
0.6018 支持1
0.5988 支持2
0.5971 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3636 高値1.3693 安値1.3633
1.3735 ハイブレイク
1.3714 抵抗2
1.3675 抵抗1
1.3654 ピボット
1.3615 支持1
1.3594 支持2
1.3555 ローブレイク
