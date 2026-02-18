ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が17日（日本時間18日）、野手組のキャンプ初日を迎え、メディア取材に対応。2028年のロサンゼルス五輪への出場に意欲を見せた。

ベッツは3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に前回大会に続き、米国代表での出場を希望していたが、ブリアンナ夫人の出産時期と重なることから出場を見送った。

28年のロス五輪への出場意欲を問われると「もちろん」と即答。「WBCにも出たかったんだ。ただ、子供が生まれる頃なんだ。子供は本当に大切な存在だし、家族はいつだって大事だからね」と今回は家族を最優先に考えたと語った。

その上で2年後の五輪は「もし機会があるなら、そういう大会に参加するチャンスはぜひ欲しい」と出場を熱望した。

ロサンゼルス五輪で野球は2大会ぶりに追加競技として復帰し、ドジャースタジアムで実施が予定されている。大リーガーの参加に関してロブ・マンフレッド・コミッショナーが昨年10月に「前向きに捉えている」と発言しており、例年7月中旬に行われるオールスター戦前後のシーズン中断期間の拡大が検討されている。

大谷翔平は2024年のオールスター戦前日の会見で「五輪は特別。出たい気持ちはもちろんある」と出場に意欲を見せている。

また、ドジャースのロバーツ監督も米メディアに「オリンピックチームを率いたい。それが私のやりたいことだ。ロサンゼルスでチームを率いたい」と米国代表監督を務めたいと語っている。