MLB選手会（MLBPA）専務理事のトニー・クラーク氏（53）が辞任する理由について、米国の複数メディアは17日（日本時間18日）に2023年にMLBPAに雇用された義理の妹と不適切な関係を持っていたことが内部調査で判明したためだと報じた。この関係は、MLBPAの財務状況や縁故主義を含む不正行為の疑いをめぐる、広範で現在も継続中の連邦捜査を受けて行われた組合内部調査の過程で明らかになった。

同氏とMLBPAは、同日からアリゾナで恒例のスプリングトレーニング球団訪問ツアーを開始する予定だったが、最初の訪問先であるクリーブランド・ガーディアンズとの会合は中止となった。球団側は現地時間午前6時に、選手会から中止の連絡を受けたという。

クラーク氏の辞任は、サラリーキャップ導入を巡って激しい対立が予想される次期労使交渉に暗い影を落とす。現行の労使協定（CBA）は12月1日に失効する予定で、オーナー側はサラリーキャップ導入を強く求めると見られており、その結果、ロックアウトに発展する可能性も指摘されている。

焦点となるのは後任人事だ。関係者によると、最も有力な候補は副専務理事のブルース・メイヤー氏で、もともと次期交渉における首席交渉役に就く予定だった。メイヤー氏は17日、選手たちの支持を固めるため、代理人らに電話をかけて回っていたという。同氏は今月初め、タイガースのエースであるタリク・スクバルの歴史的な年俸調停（2026年の年俸3200万ドルが裁定）で反論側の主張を担当した。

選手会執行小委員会のメンバーでもあるスクバルは17日、メイヤーへの信頼を「労使交渉への影響はないと思う。ブルースはこれまでも首席交渉役を務めてきた。交渉の顔はトニーだったが、それでもブルースと、彼を支える全員に対する信頼は揺らいでいない」と語っている。