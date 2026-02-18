序盤でのリードを守り切った。2月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、U-NEXT Piratesの鈴木優（最高位戦）が登板し、2月13日の第2試合に続く個人連勝を決めた。

【映像】会心の一撃！鈴木優、ハイテイで決めた親跳満ツモ

当試合は起家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、鈴木優、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、KONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）の並びで開始。鈴木優は東1局、フリテンかつ片アガリの形で構えるも、堀に2600点を放銃した。親番の東2局では、清一色のテンパイと見せかけた堀のブラフに対抗。ハイテイ牌で1人テンパイを完成させた。

東2局1本場では、堀と高宮が鳴きで牽制するのを尻目にリーチを宣言。最後の最後にアガリ牌を手繰り寄せると、見事に裏ドラも2つ乗り、リーチ・ツモ・ハイテイ・平和・ドラ・裏ドラ2の親跳満・1万8000点（＋300点）を成就させた。東2局2本場、東3局では高宮が2000点（＋600点）、5200点（供託1000点）を獲得。東4局では黒沢が2000点をアガった。

2着目以下が競り合う中、鈴木優は南1局、リーチ・ツモ・平和・赤の5200点を奪取。南3局では2巡目にテンパイ、3巡目にタンヤオが付く形に変化させ、ツモ・タンヤオ・赤の4000点を加点した。南4局でも、試合を終わらせるべくヤミテンで待機。その後、リーチをかけた堀に黒沢が3200点（供託1000点）を振り込んだことで、逃げ切り勝利が確定した。

この日は、鈴木優の地元である愛知県・豊橋市のユナイテッド・シネマ豊橋18で「Mリーグ2025-26 全国一気通貫ツアー」が開催されていた。試合後、鈴木優は「監督に今日、もし出番をいただけるなら出たいですと言って出た登板だったので…」と志願登板だったことを説明。「トップで、とてもホッとしています」と表情を崩した。「チームは、もう1戦も落とせないようなとてもピリピリした、ひりついた状況ではあるんですけども、元気に笑顔でみなさんがMリーグを楽しめるように、下のチームが頑張らないといけないと思いますので、引き続き頑張っていきます」。これで個人8勝目。心優しき戦闘民族が、チームをセミファイナル進出圏内まで押し上げる。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）4万8600点／＋68.6

2着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万2800点／＋2.8

3着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）2万400点／▲19.6

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）8200点／▲51.8

【2月17日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋909.7（98/120）

2位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋658.6（102/120）

3位 BEAST X ＋491.6（102/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋122.8（98/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲69.0（100/120）

6位 TEAM雷電 ▲121.8（100/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲138.7（102/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲603.2（104/120）

9位 EARTH JETS ▲618.9（102/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲631.1（100/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

