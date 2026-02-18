今回は、結婚式の二次会で遭遇した、失礼すぎる男を撃退したエピソードを紹介します

「この男、何様なの…？」

「会社の同僚の結婚式の二次会に参加したんですが、そこでものすごく失礼な男性に遭遇しました。

その男性は、私や一緒に出席した同僚を見るなり『あんたら絶対30過ぎてるな』『30オーバーのおばさんとか無理（笑）』と、バカにした口調で言ってきて、『この男、何様なの……？』とムカッとしました。

相手にするのもバカらしいので無視していたのですが、その男性は懲りずに私たちに失礼な態度をとってきたんです。しかしそこで、一人の男性がその失礼すぎる男性に『いい加減にしてください！ みっともないですよ！』と強めに言い返してくれたんです。失礼すぎる男性は急に黙り込み、モジモジしていて気まずそうでした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ちなみにこの失礼すぎる男性は、この女性よりも年上の30代半ばだったそうです。にしても見ず知らずの女性に対し、外見や年齢をバカにしてくるなんて、本当にありえないですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。