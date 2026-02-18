【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

ベンフィカ 0-1(前半0-0)R・マドリー

<得点者>

[R]ビニシウス・ジュニオール(50分)

<退場>

[ベ]ジョゼ・モウリーニョ(85分)

<警告>

[ベ]ジャンルカ・プレスティアーニ(78分)、ヘオルヒー・スダコフ(90分+2)、ジョゼ・モウリーニョ2(85分、85分)

[R]ビニシウス・ジュニオール(50分)、キリアン・ムバッペ(87分)

観衆:66,387人

R・マドリーがビニシウス決勝弾で敵地PO先勝!! ベンフィカはモウリーニョ監督退席、敵地ベルナベウは不在に