ベンフィカvsR・マドリー 試合記録
【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
ベンフィカ 0-1(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール(50分)
<退場>
[ベ]ジョゼ・モウリーニョ(85分)
<警告>
[ベ]ジャンルカ・プレスティアーニ(78分)、ヘオルヒー・スダコフ(90分+2)、ジョゼ・モウリーニョ2(85分、85分)
[R]ビニシウス・ジュニオール(50分)、キリアン・ムバッペ(87分)
観衆:66,387人
└R・マドリーがビニシウス決勝弾で敵地PO先勝!! ベンフィカはモウリーニョ監督退席、敵地ベルナベウは不在に
