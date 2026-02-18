元日本代表FWオナイウ阿道が5年ぶりの日本復帰か…ドイツ2部マクデブルクが退団を発表「日本に帰国予定だ」
マクデブルク(ブンデス2部)は17日、元日本代表FWオナイウ阿道が退団し、日本に帰国する予定だと発表した。
1995年11月8日生まれの30歳は14年に正智深谷高から千葉に加入した。その後、浦和、山口、大分、横浜FMでプレーし、21-22シーズンにトゥールーズへと移籍。19年に初招集された日本代表では、21年6月にA代表デビューを飾り、3試合3得点を記録している。
24年8月、2部へと降格したオセールに移籍すると、チーム最多の15得点を挙げて1年での1部復帰に貢献し、昨季はリーグアン31試合4得点を記録。今季開幕直後にマクデブルクに加入したものの、ブンデス2部で4試合の出場にとどまっていた。
マクデブルクのスポーツディレクターはクラブを通じ、「残念ながら、阿道は我々のチームで長期的な地位を築くことができなかった」と語るとともに、5年ぶりの日本復帰を示唆している。
「母国である日本に復帰する機会を得たことで、彼には新たな展望が開けました。彼の今後のスポーツ選手としての、そして個人としての活躍を心から願っています」
