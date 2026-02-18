元日本代表FWオナイウ阿道が5年ぶりの日本復帰か…ドイツ2部マクデブルクが退団を発表「日本に帰国予定だ」

元日本代表FWオナイウ阿道が5年ぶりの日本復帰か…ドイツ2部マクデブルクが退団を発表「日本に帰国予定だ」