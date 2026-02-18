１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小幅続伸 ソフトウェア関連株への売りは継続 １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小幅続伸 ソフトウェア関連株への売りは継続

１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３２．２６ドル高の４万９５３３．１９ドルと小幅続伸した。米国とイランの両国が核問題で協議を行った。イランの外相が合意への道筋が始まったと発言したことを受け、中東情勢を巡る悲観が和らぎ、投資家のリスク許容度の改善に寄与した。一方、ソフトウェア関連株への売りは継続し、株価指数の上値を圧迫した。



ナイキ＜NKE＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調推移。ＣＮＨインダストリアル＜CNH＞が買われ、ズィム・インテグレイティッド・シッピング・サービシズ＜ZIM＞とノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞が急伸した。一方、セールスフォース＜CRM＞やホーム・デポ＜HD＞が株価水準を切り下げ、ダナハー＜DHR＞が安く、ゼネラル・ミルズ＜GIS＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は３１．７１ポイント高の２万２５７８．３８と５日ぶりに小反発した。アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞が値を上げ、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞やワーナー・ブラザース・ディスカバリー＜WBD＞、ファイサーブ＜FISV＞が上伸し、エアロバイロンメント＜AVAV＞やマシモ＜MASI＞が値を飛ばした。半面、マイクロソフト＜MSFT＞やテスラ＜TSLA＞が冴えない展開。オキュラー・セラピューティクス＜OCUL＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS