１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３３ドル（－０．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９０５．９ドル（－１４０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３４４．７セント（－４４０．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．７５セント（－１１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３４．００セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．１４（－４．４０）
出所：MINKABU PRESS
