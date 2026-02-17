「セブン-イレブン」がパウダースペースを新設　気軽に身なりを整える場所に

セブン-イレブン・ジャパンが、一部店舗にパウダースペースを設置する新サービス「POWDER SPACE『loven（ラブン）』」を開始した。スペースの利用は無料。

同サービスは、Z世代女子の視点を取り入れた新たな価値の創出を目的とする取り組みの一環で、現役女子高生・女子大生が構成する「チームシンデレラ」との協働により開発した。

スペース内にはヘアアイロンのレンタルスポット（有料）のほか、3段階で切り替え可能な調光機能付きライトミラーを完備。外出前や学校・仕事帰りなど、日常の延長線上で身だしなみを整えられる環境を提供する。

担当者は、「今回の取り組みは、チームシンデレラと一緒に、若年層のリアルな声を店舗体験へ反映することから始まった。ふと立ち寄ったセブン‐イレブンが、お出かけ前や学校・仕事帰りに自分を整え、気持ちを切り替えられる新しい場所になれればと考ている」とコメントした。

◾️「ラブン」設置店舗：セブン‐イレブン九段南大妻通り店、セブン‐イレブン町田玉川学園5丁目店、セブン‐イレブン深草西浦5丁目店

◾️ヘアアイロンレンタルのみ実施店舗：多摩センター駅西店、横浜ランドマークプラザ店、松戸常盤平駅前店

◾️利用時間：24時間※九段南大妻通り店のみ7:00-22:00