「イッセイ ミヤケ パルファム」が地中海の太陽を思わせるアンバーフローラルな新作発売

「イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）」から、新作「ルミエールドゥ イッセイ」が登場する。「ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム」（30mL 1万2540円、50mL 1万7930円、100mL 2万4200円、レフィル 150mL 2万5410円）と、「ルミエールドゥ イッセイ モイスチャライジング シャワークリーム」（200mL 7590円）をラインナップ。4月22日から、シャワークリーム以外の4アイテムをイッセイ ミヤケ直営店で先行販売し、5月13日に全アイテムを発売する。

新作は、「光をまとう - Wearing Light」をテーマに太陽の光を香りで表現。明るくエネルギッシュなグリーンマンダリンとネロリで幕を開け、ミドルノートではオレンジブロッサムとフリージアが花開き、ホワイトムスクが温もりをプラス。ラストは、ピスタチオウッドアコードとサンダルウッドが溶け合い、クリーミーで明るい余韻を残すアンバーフローラルの香調だ。調香師のファブリス・ペルグランは、「この香りを嗅ぐと、地中海の太陽の輝きを感じます。ふわりと香った瞬間に笑顔が生まれる。そんな香りを目指しました」と語る。

三宅デザイン事務所が手掛けたボトルは、プリズムのように光をとらえて拡散する、多角的なシルエットが特徴。規則的な三角形の配置がカレイドスコープのような効果を生み、幾何学的な造形に太陽の有機的な輝きを閉じ込める。また、トレーサビリティの高い天然成分やアップサイクル香料を採用。ボトルにはリサイクルガラスを15%使用し、レフィルを用意するなど、従前よりさらに環境に配慮したアプローチを実施している。