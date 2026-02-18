宮本茉由“菜穂”、夫の不倫相手と遭遇 修羅場の事態に 『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第7話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※18日放送は深1：10〜）の第7話が18日深夜に放送される。
【場面写真】ニヤリと笑って抱き寄せて…笑顔を見せる猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第7話では、夫・省吾から「出世のために離婚はしない」と身勝手な告白をされた菜穂が、不倫を認めながらも開き直る省吾の態度にショックを受ける。そんな中、菜穂と連絡が付かないことを心配して自宅まで駆けつけた徹の優しさに触れ、「このまま泣き寝入りしたくない」という胸に秘めた思いを打ち明ける。
しかし、省吾は非情にも自身の昇進パーティーに夫婦で出席することを要求する。しぶしぶ向かった先には省吾の不倫相手の綾香の姿も見える。
