完璧に整った女性 vs 抜け感のある女性、男性が親しみを感じるのは？
身だしなみが整っている女性は魅力的ですが、完璧さが強すぎると距離を感じさせることも。実際、完璧に整った女性と、抜け感のある女性では、男性が抱く親しみやすさに違いが生まれます。
完璧さは尊敬されるが、近づきにくくなることもある
服装や所作が常に整っている女性は洗練された印象を与えます。ただ、その隙のなさが「自分は釣り合うだろうか」という遠慮を生むことも。男性は無意識に緊張し、自然体で接しにくいと感じる場合があるのです。
抜け感は“話しかけやすさ”を作る
ちょっとした天然さや気取らない一面がある女性に安心感を覚える男性は少なくありません。「完璧じゃなくていい」と思わせる空気が、会話のハードルを下げるのでしょう。親しみやすさは距離を縮める大きな要素になります。
魅力はバランスで決まる
男性が惹かれるのは、整っている部分と人間らしい抜け感の両方を持つ女性。完璧さに少しの抜けが加わることで、尊敬と親しみが同時に生まれます。
完璧であることより、近づきやすいことが恋のきっかけに。ちょっとした抜け感を持つ女性ほど、男性に親しみを感じさせ、自然と距離を縮めやすくなるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
