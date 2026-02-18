二の腕の“重見え”に悩んでいるなら。固まった筋肉をほぐして“スッキリ見せ”を狙う簡単ストレッチ
鏡を見るたびに気になる二の腕のもたつき。体重は変わっていないのに“重く見える”と感じる背景には、筋肉のこわばりが関係しているけースーが少なくありません。そこで実践したいのが、「上腕三頭筋」をほぐす簡単ストレッチ。特に固まりやすい二の腕の裏側をやさしく伸ばし、巡りを整える効果を期待でき、続けるほど上半身の印象がスッキリしていきます。
上腕三頭筋をほぐす簡単ストレッチ
（１）骨盤を立てて背筋を伸ばして椅子に座り、右腕をまっすぐ天井方向に上げる
▲骨盤をまっすぐ立てましょう
（２）右ひじを曲げて腕を背中に回す
（３）右ひじを左手で掴み、左手でぐっと右ひじを押して心地よい伸びを感じながら10〜15秒間キープする
続けて反対脚も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中を丸めずに骨盤を立てた状態で行うこと」がポイントです。二の腕は日常生活では意外と動きが少なく、疲れが溜まりやすい部位。軽く伸ばす習慣をつくるだけでも見た目の印象は変わっていくので、ぜひ無理のないペースで取り入れてみてください。＜ストレッチ監修：本間（トレーナー歴５年）＞
