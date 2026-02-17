交際前に確かめておいて損なし。浮気リスクの高い男性の「見分け方」
浮気するような男性を彼氏にしたくはないものですが、そういう男性ほど魅力的に感じるのも事実。
だからこそ、交際前に男性の性格や行動パターンから浮気リスクが高いか低いか確かめておくことで対策を講じることができるでしょう。
そこで今回は、浮気リスクの高い男性の「見分け方」を紹介します。
社交的で女性との距離感が曖昧なところがある
社交的で友人の多い男性は、女性との接点が必然的に増えます。
社交的な性格は女性にとって魅力的に感じるポイントですが、他の女性との適切な距離感を保てない男性もいるでしょう。
優柔不断な性格をしている
優柔不断で「No」と言えない性格の男性は、望まない状況に巻き込まれやすい傾向があります。
誘いを断れない、相手の機嫌を損ねたくないといった特徴が男性にあるなら、不適切な関係に発展するリスクが高いと言えるでしょう。
過去に関係のあった女性に未練がある
元カノや元々関係のあった女性との連絡手段をキープしている男性は要注意。
現在の彼女への誠実さを欠いていますし、「万が一」を想定した保険のような発想をすること自体が浮気リスクを高める要素となっています。
今回紹介した特徴が男性に見られるなら、過度な監視は避けつつも、お互いの信頼関係を築くために率直な対話を積み重ねて浮気するリスクを軽減させていきましょうね。
🌼悩みは尽きません。「浮気を繰り返す男」に見られる特徴