STU48・石田千穂、9年間の活動の集大成！ 卒業記念の3rd写真集発売決定
STU48・石田千穂のグループ卒業記念となる3rd写真集が、4月22日に集英社より発売されることが決定した。
【写真】水着に下着も STU48・石田千穂、かなり攻めたカットを早くも解禁
STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田千穂。STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行。ランジェリーやビキニのほか、彼女史上最高のオトナSEXYカットにも挑戦。グループを卒業し、新たなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った圧倒的に艶っぽい、大満足間違いなしの1冊となっている。
石田は写真集の発売決定に際し、「STU48の石田千穂です。卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです」とコメントを寄せた。
石田千穂3rd写真集（タイトル未定）は、集英社より4月22日発売。予価3520円（税込）。
【写真】水着に下着も STU48・石田千穂、かなり攻めたカットを早くも解禁
STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田千穂。STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行。ランジェリーやビキニのほか、彼女史上最高のオトナSEXYカットにも挑戦。グループを卒業し、新たなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った圧倒的に艶っぽい、大満足間違いなしの1冊となっている。
石田千穂3rd写真集（タイトル未定）は、集英社より4月22日発売。予価3520円（税込）。