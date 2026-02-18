サッカー中国女子代表がイタリアの高級ブランド「プラダ」とスポンサー契約を発表し、サッカー韓国女子代表で最近カナダのクラブ、ハリファックスに移籍した趙昭賢（チョ・ソヒョン）がこれについて触れた。

中国サッカー協会は15日、微博（ウェイボー）などSNSを通じて、オーストラリア出身のアンテ・ミリチッチ監督と女子代表選手たちがプラダの公式スーツを着た写真を公開した。

世界的な高級ブランドとのスポンサー契約に、中国女子代表は喜びを見せた。選手たちは「これが公式スーツだなんて」「女子代表選手であることへの誇りが大きくなる」などと語った。プラダ側も、14億人規模の中国市場を見据えた戦略の一環として、中国女子代表のスポンサーを決めたと伝えられている。

これを見たAマッチ156試合出場のサッカー韓国女子代表、趙昭賢は自身のインスタグラムに関連投稿を共有し、「韓国にはこういうのないの？」とコメントした。韓国女子代表は2023年の国際サッカー連盟（FIFA）オーストラリア・ニュージーランド女子ワールドカップ出場時、韓国ブランド「ケンブリッジメンバーズ」から公式スーツの提供を受けた。