1951年（昭和26年）に発売となった「ミルキー」は、今年（2026年）で発売75周年となります。

これを記念して、2月16日からエキュート大宮とルクア大阪でPOPUP SHOPが開催中。ミルキーにちなんだスイーツ、ギフト、お楽しみ袋などが数量限定で発売されるということです。

不二家ミルキー75th POPUP in エキュート大宮

会期：2026年2月16日（月）〜3月1日（日）

開催時間：8:00〜22:00（日祝は20:30まで）※2月22日（日）は22:00終了、23日（月・祝）は20:30終了

https://www.ecute.jp/omiyanorth/limitedshop/6523[リンク]

不二家ミルキー75th POPUP in ルクア大阪

会期：2026年2月16日（月）〜2月25日（水）

開催時間：10:00〜22:00 ※2月24日（火）は休館日、25日（水）は21:00終了

https://www.sweetsbox.jp/shop/area/kansai/lucua_osaka/[リンク]

ミルキーを販売する株式会社不二家の担当者に75周年記念イベントなどについて話を聞きました。

ロングセラーの秘密は懐かしい味とペコちゃん

「ママの味」でおなじみのミルキーは今年で発売75周年を迎えました。発売当初から練乳と水あめを使用し、ミルクそのままの味わいを大切に、いつの時代も変わらないおいしさで、世代を超えて愛されてきました。どこか懐かしさを感じさせる味わいが、子どもから大人まで幅広い世代に支持されているのだと考えます。

また、基本の味や価値観を大切にしながらも、時代に合わせた商品展開や企画に取り組んできたことも、ロングセラーを支えてきたひとつだと感じます。期間限定商品やさまざまなコラボレーションなど、新しい挑戦を重ねることで、幅広い世代のお客様との接点を広げてまいりました。

さらに、パッケージに描かれているペコちゃんの存在も大きいと考えます。ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューして以来、親しみやすいキャラクターとして長年愛され、ミルキーのパッケージを通じて強いブランドイメージを築いてきました。

商品そのものだけでなく、キャラクターを含めた世界観も支持いただいているのだと感じています。これからも長く愛していただけるブランドであり続けられるよう、伝統を守りながら新しい価値づくりに挑戦してまいります。

今後のポップアップや新商品は？

大宮と大阪以外で現状出店予定はございませんが、今後も他エリアでの出店の可能性がございます。

75周年記念の限定新商品として、特別なデザインのミルキー缶の発売を予定しております。歴代のミルキーパッケージを側面に、蓋にはペコちゃんイラストを大きくデザインしました。ミルキー19粒と歴代パッケージのダイカットステッカー（ランダム全6種）が1枚入っております。全国の不二家洋菓子店では2/25(水)より発売予定、「不二家ミルキー75th POPUP」で先行発売です。

現在、ミルキーを愛してくださっているお客様にお楽しみいただけるキャンペーンや企画を計画しております。今後もぜひ楽しみにお待ちいただければ幸いです。

***

各日20個限定で販売される75周年記念のお楽しみ袋「milky 75th Happy Bag」（税込3300円）は、以下のグッズが入った詰め合わせとなります。

・ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）

・オリジナルニットトートバッグ（スマイルマーク）非売品

・カラフルミルキーコースター 非売品

・A5リングノート（ミルキー）

・ミルキー袋

・ペコちゃんmilkyドーナツクッキー

・ペコちゃんミルキーパイ

税込2400円以上購入すると、「オリジナルクリアボトル（スマイルマーク）非売品」がプレゼント（先着・数量限定）されるキャンペーンも実施されます。

※画像提供：株式会社不二家

(執筆者: 6PAC)