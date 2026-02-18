【メルボルン＝水野哲也】セブン―イレブン豪州のフィオナ・ヘイズＣＥＯは１７日、報道陣向けの説明会で「食を主軸とした店に進化する途上にある」と説明した。

ガソリンスタンドと併設した店舗のイメージから、総菜、パンを始めとしたフレッシュフードを提供する店への転換を図る。

ヘイズ氏によると、豪州の食料品市場は約２２００億ドル（約２０兆円）の規模があり、このうち、スーパーが６５％を占めている。ヘイズ氏は「当社の割合は小さく、戦略を構築して市場を拡大したい」と説明した。

イメージしているのは日本のセブン―イレブンだ。提携する日本の総菜業者と連携し、豪州でおにぎりを販売したところ、かなり評判だったという。たまごサンドをベースに、現地の食材を取り入れた商品の売れ行きも好調だった。ヘイズ氏は「画期的なキャンペーンで大成功だった。顧客のセブンを見る目が変わった」と話した。

これまでも顧客から、「いつになったら日本のセブン―イレブンになるのか」という質問を受ける機会は多かった。ヘイズ氏はこのキャンペーンが「象徴的な転換を示す第一歩となった」と振り返る。

豪州のセブン―イレブンは、１９７６年に現地企業とフランチャイズ経営の契約を結んで店舗を増やしてきたが、意思決定を速くするため、２０２４年に米国と同じような全株式を所有するエクイティモデルに切り替えた。現在はメルボルンを始めとする東部を中心に７６３店を展開している。多くはガソリンスタンドとの併設店だ。

現地での戦略について、ヘイズ氏は「すべての豪州人に身近なコンビニだと言ってもらうことだ」と説明した。近くにあっていつでも開いている店を想定し、「朝起きてから夜寝るまで、どんな時間帯でも利用できる店を目指す」と語った。