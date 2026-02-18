◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、昨季世界選手権女王のアリサ・リュウが3位につけた。

冒頭の3回転フリップ、2回転アクセルなど着氷。後半のコンビネーションジャンプも決めるなど、レベルの高い演技を見せた。観客席では米国男子代表のイリア・マリニンが拍手する姿もあった。

76.59点のスコアを確認すると、キスアンドクライでは笑顔で納得の表情。金メダル候補の1人で、日本勢のライバルになる。

表彰台に視界良好のSPだったが、リュウは「メダル？ああ、メダルは必要ありません。私はただ、ここに存在して、この瞬間を大切にしたいだけ。そして、私が次に何をするかを皆さんに見てほしいんです」とメダル争いは気にしていないと言及。

また、順位についても「いいえ、全く（気にならない）。順位がどうであれ、私の滑りが変わるわけではありません。順位によって人々が私のパフォーマンスをどう見るかが変わってほしくないんです。私がやったことが、何かにかき消されてしまうのは嫌ですから」と語っていた。

リュウは史上最年少の13歳で全米選手権を優勝した“天才少女”。前回の北京五輪は6位で22年に一時は現役引退するが、24年3月に電撃復帰した。今五輪では団体のSPで坂本花織に次ぐ2位の得点をあげ、米国の金メダルに貢献した。